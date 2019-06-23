شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الهندية تنشر قصة عائلة يمنية وقعت في مأزق كبير في دلهي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت وسائل الإعلام والصحف الهندية قصة عائلة يمنية عولج طفلهما البالغ من العمر ثلاث سنوات من اضطراب عصبي نادر في دلهي، مؤكدة أنها تعيش مأزقاً كبيراً في الوقت الراهن بلا منزل يعودان إليه ويلجئون إليه في أرض غريبة.

وبحسب صحيفة “ميد داي” فقد وصل محمود شاكر إدريس (32 عامًا) ، وهو مهندس ميكانيكي من عدن وزوجته بثينة (28 عامًا) وطفلاهما شاكر (3) وإخلاص (1) ، إلى الهند في فبراير بتأشيرة طبية لمدة ستة أشهر. تم تشخيص إصابة شاكر بالتهاب الغدد الصماء ، وهي حالة تسبب مشاكل في نمو المخ والجمجمة بشكل طبيعي.

يقول والد الطفل: “عندما ولد شاكر ، كنا سعداء.. بعد بضعة أسابيع ، لاحظت جدته إشكالية ما في شكل رأسه. قال الأطباء إن عظام جمجمته لم تتسق مع نمو المخ. لقد كان يعاني من ألم مستمر وأصيب بنوبات شديدة”.

اقترح أحد الأصدقاء علاجًا في ألمانيا ، لكن إدريس لم يستطع تحمل تكلفة العلاج فيها واختار الهند. ومع إغلاق المجال الجوي اليمني ، وصلت الأسرة إلى دلهي عبر مصر وجدة.

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ذهب محمود بطفله إلى مستشفى ميدانتا في جورجاون ، حيث يمكن إعادة هيكلة الجمجمة باستخدام شفرات بيولوجية لتقليل الضغط على الدماغ. حيث تبلغ قيمة العملية 9 آلاف دولار. بعض فاعلي الخير في دلهي ، جمعوا التبرعات له ومن ضمنها مؤسسة كيتو ومؤسسات أخرى.

وقال الدكتور سينغ، رئيس قسم علوم الأعصاب في مينداتا: “لقد أجرينا العملية الجراحية قبل بضعة أسابيع وكان الطفل بصحة جيدة”. وقال محمود: “أنا سعيد لأن ابني قد خضع لعملية جراحية ، لكنني مدين للناس بأكثر من 7500 دولار ، ولم يتبق لي سوى 3500 روبية. لقد بعت منزلي في عدن ، وقد تم إنفاق جزء كبير منه على السفر والعلاج”.

الآن ، يكافح محمود لتسديد ديونه وكذلك لإعالة أسرته. وقال “إذا عدت إلى بلدي ، فلن يكون ذلك مناسبًا لمستقبل ابني. حاولت الإقامة في الهند وطلب اللجوء ولكن هذا لم ينجح”.

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قال جراح مومباي ، الدكتور شاشانك جوشي ، الذي أجرى عملية جراحية مماثلة في عام 2005 ، إنها حالة نادرة (1 من كل 10000) حيث تصبح جمجمة الرضيع مثلثية الشكل حيث أن المفاصل بين عظام الجمجمة تندمج قبل الأوان ، مما يحد من نمو المخ. وقال “إنه يؤثر بشدة على التنمية الشاملة ومع ارتفاع ضغط السائل النخاعي (CSF) ، فإنه يؤثر بشكل مباشر على الرؤية”.