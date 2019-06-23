شكرا لقرائتكم خبر عن شبوة على صفيح ساخن: طائرة إماراتية خاصة تنقل قيادي بارز إلى بلحاف والانتقالي يدعو إلى تفويض النخبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية بمحافظة شبوة – جنوب شرق اليمن – إن طائرة عسكرية إماراتية خاصة نقلت القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي (صالح بن فريد العولقي) إلى أحد مقراتها العسكرية في منطقة بلحاف بالمحافظة.

وأوضحت المصادر في تصريح لـ ” المشهد اليمني ” إن وصول العولقي الموالي للإمارات وصل إلى المحافظة بهدف التصعيد الذي تجهزل له ما تسمى بقوات النخبة الشبوانية الممولة من الإمارلت خلال الأيام القليلة القادمة بهدف السيطرة على عدد من مؤسسات الدولة ومنشأت النفط في المحافظة.

إلى ذلك دعا ما يُعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة، إلى تظاهرة شعبية يوم الإثنين القادم في مدينة عتق لإخراج لواء عسكري من المدينة.

وأوضح بيان صادر عن المجلس بشبوة، اليوم السبت، أن التظاهرة هي من أجل تأييد قوات النخبة الشبوانية ورفض ما أسماه التواجد العسكري الشمالي المتمثل في اللواء 21 ميكا .

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وأدان البيان، ما قام به اللواء 21 ميكا من قصف لمنطقة المروحة، ومعسكر النخبة الشبوانية بعتق.

واعتبر البيان أن ما قام به اللواء 21 ميكا يأتي في إطار زعزعة ما وصفها بالقوات الشمالية للأمن والاستقرار في المحافظة.. داعياً إلى رفض تواجد تلك القوات في المحافظة، وضرورة إنهاء تواجد اللواء 21 ميكا في مدينة عتق.

يأتي ذلك بعد يومين من مواجهاتٍ شهدتها المدينة، بين قواتٍ حكومية وما تُسمى بالنخبة الشبوانية.

وكانت المواجهات قد انتهت بهدنة بين الطرفين توصلت إليها وساطة قبلية ومحلية، أعادت الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الأحداث.

يشار إلى أن تصعيد الإنتقالي جاء بعد يومٍ واحد من عودة اللواء أحمد مساعد حسين رئيس الهيئة الشعبية إلى المحافظة، بعد أن قطع إجازة علاجية في الخارج، عقب ما شهدته مدينة عتق.