شكرا لقرائتكم خبر عن غداً .. تحتضن مدينتي (صنعاء وسيئون) فعاليات احتفائية بهذه المناسبة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تقيم اللجنة الأولمبية اليمنية غداً الأحد فعاليات رياضية احتفاءً باليوم الأولمبي العالمي الذي يصادف يوم الثالث والعشرين من شهر يونيو من كل عام إحياءً لذكرى تأسيس اللجنة الأولمبية الدولية والمؤسس دي كوبرتان وانطلاق أول دورة ألعاب أولمبية حديثة.

حيث تحتفل اللجان الأولمبية الأعضاء في اللجنة الأولمبية الدولية والبالغ عددها 202 لجنة باليوم الأولمبي كتقليد سنوي بدأ من العام 1987م تحييه بالعديد من الفعاليات والأنشطة، حيث تنفذ اللجنة الأولمبية اليمنية غداً الأحد بصنعاء مهرجان استعراضي تنافسي بمشاركة 300 لاعب واعد من اللاعبين الواعدين التي تعدهم اللجنة الأولمبية في مراكز الواعدين ولمختلف الألعاب الرياضية حيث سيشمل المهرجان عروض ومنافسات في ثمانية ألعاب هي السباحة والتنس والجودو والمصارعة والجمباز والتايكواندو والووشو وكرة الطاولة بنين وبنات، إضافة إلى برنامج احتفائي أخر تحتضنه مدينة سيئون بمحافظة حضرموت ويشمل منافسات وعروض في ألعاب كرة القدم والسلة والطائرة.