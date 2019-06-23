شكرا لقرائتكم خبر عن عملية «نوعية خاطفة» تستهدف الحوثيين في الضالع والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نفذت وحدات من ألوية العمالقة، اليوم، عملية نوعية “خاطفة” على مواقع ميليشيا الحوثي شمال محافظة الضالع (جنوب البلاد).
وقال قائد عمليات اللواء الثاني عشر عمالقة بجبهة مريس صبري الحوشبي إنه العملية استهدفت مواقع مليشيات الحوثي في وينان شمال غرب مديرية مريس، لافتاً إلى أن مليشيا الحوثي تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح جراء العملية.
ووصف الحوشبي، العملية بـ”الضربة الموجعة” وأفقدت عناصر ميليشيا الحوثي توازنها، وأدت إلى سقوط العشرات منهم بين قتيل وجريح ولم تتمكن الميلشيا من سحب جثث قتلاها من الموقع المستهدف.
وأطلقت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية في مايو الماضي عملية “صمود الجبال” لتحرير محافظة الضالع من ميليشيا الحوثي.
ودخل اليمن في أتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.
وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.
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