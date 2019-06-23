شكرا لقرائتكم خبر عن تحليق لطيران التحالف العربي في سماء مدينة عدن بعد وصول تعزيزات عسكرية ضخمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مواطنون بمدينة عدن – جنوب اليمن – ” إن سماء المدينة شهدت مساء اليوم تحليقا لطيران التحالف العربي بشكل غريب لأول مرة. وحسب شهادات مواطنين سمعوا أصوات الطائرات والمقاتلات الحربية; التي يعتقد بأنها تتبع التحالف العربي باليمن. ويعتبر تحليق الطيران الحربي بسماء العاصمة -عدن- أمرًا غريبًا من نوعه. يأتي هذا بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية بينها قرابة 30 مدرعة (صنع أمريكي) إلى المدينة بعد أيام من وصول دفعة جديدة من القوات السودانية.



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