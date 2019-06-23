عاجـــل : أول تحرك حكومي لإنهاء ابرز مشكلة تؤرق مضاجع المغتربين اليمنيين في السعودية وتغتال احلامهم .. وكالة سبأ الرسمية تزف البشرى وتعلن عن انفراجة وشيكة

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الأشغال العامة والطرق عن استكمال الترتيبات الخاصة ببدء تأهيل طريق العبر بتمويل من المملكة العربية السعودية. وقالت وزارة الأشغال في بيان لها إن الأشقاء في المملكة العربية السعودية تكفلوا بتمويل مشروع تأهيل طريق العبر عبر البرنامج السعودي لإعادة الإعمار. أضافت "سيتم الإعلان رسميا عن التفاصيل الخاصة بالمشروع خلال الأيام القليلة القادمة".

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إعادة تأهيل طرق العبر بما يضمن إنجاز أعمال التأهيل بشكل متواز في كل المقاطع وبفترة زمنية قصيرة.

وأوضحت بأن هذا المشروع الهام ياتي بعد توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ما سيعزز من جهود الحكومة في إعادة بناء ما دمرته الحرب وتحسين الخدمات وإدارة عجلة التنمية.

وأعربت وزارة الأشغال عن شكر الحكومة اليمنية وامتنانها للدعم السعودي الكبير في مجال إعادة الإعمار و تأهيل البنية التحتية في المحافظات المحررة وهو الدعم الذي سينعكس بشكل لافت على حياة اليمنيين ويساعد على التخفيف من آثار الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية.

وأكدت أنها تعمل بكامل طاقتها لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك لتوفير التمويل اللازم لاستكمال إجراءات وبرامج تأهيل البنية التحتية وفي مقدمة ذلك الطرق الرئيسة التي تربط بين المحافظات اليمنية خلال الأشهر القادمة

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