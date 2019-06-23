فيما بات الوضع مهدد بالانفجار.. توتر غير مسبوق في شبوة بين فصائل المرتزقة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – شبوة

تؤكد المعلومات الواردة من محافظة شبوة – جنوب شرق اليمن – أن الوضع في المحافظة اصبح على صفيح ساخن، وبأن التوتر الحاصل بين فصائل المرتزقة يشير الى انفجار الوضع في اية لحظة.

واشارت مصادر محلية بمحافظة شبوة عن استمرار الامارات في محاولة التصعيد منوهة الى وصول طائرة عسكرية إماراتية تقل القيادي فيما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي (صالح بن فريد العولقي) إلى أحد مقراتها العسكرية في منطقة بلحاف بالمحافظة، وذلك في مسعى الى التصعيد الذي تجهزل له ما تسمى بقوات النخبة الشبوانية الممولة من الإمارات خلال الأيام القليلة القادمة بهدف السيطرة على عدد من مؤسسات الدولة ومنشأت النفط في المحافظة.

بالمقابل عززت القوات المحسوبة على الجنرال العجوز علي محسن الاحمر من تواجدها في المحافظة.

وذكرت المصادر أن تعزيزات ضخمة ارسلها علي محسن إلى عتق ، مشيرة الى أن التعزيزات تضم قرابة 250 فرد مع عدد من المدرعات والاليات العسكرية.

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واضافت الى وصول عناصر محسوبة على تنظيم القاعدة ضمن تلك التعزيزات.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة، دعا إلى تظاهرة شعبية يوم الإثنين القادم في مدينة عتق لإخراج لواء عسكري من المدينة.

وأوضح بيان صادر عن المجلس بشبوة، السبت، أن التظاهرة هي من أجل تأييد قوات النخبة الشبوانية ورفض ما أسماه التواجد العسكري الشمالي المتمثل في اللواء 21 ميكا .

يأتي ذلك بعد ايام من مواجهاتٍ شهدتها المدينة، بين قواتٍ موالية لعلي محسن وما تُسمى بالنخبة الشبوانية.

وكانت المواجهات قد انتهت بهدنة بين الطرفين توصلت إليها وساطة قبلية ومحلية، أعادت الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الأحداث.