حكومة المرتزقة تضاعف من انتشار اسطوانات الغاز التالفة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

كشف الناطق الرسمي بإسم حكومة الأنقاذ، ضيف الله الشامي، عن معلومات هامة تتعلق بمشكلة أسطوانات الغاز التالفة.

واشار الى أن الجهات الرسمية في صنعاء طالبت منذ ما يزيد عن عامين من شركة الغاز في مأرب التي تستلم مبالغ الصيانة من قيمة كل اسطوانة بإصلاح الاسطوانات أو توريد المبالغ المخصصة للصيانة إلى صنعاء، الا أن الشركة الواقعة تحت سيطرة حكومة المرتزقة ترفض ذلك.

ولفت إلى أن مشكلة تراكم الاسطوانات التالفة بلغت بحسب تقرير لجنة رسمية من وزارة الصناعة والتجارة وشركة الغاز في العام ٢٠١١ ثلاثة مليون اسطوانة تحتاج إلى صيانة.

وأكد الشامي على أن هناك العديد من الإجراءات ستبدأ خلال الاسبوع القادم لايجاد حلول أولية للمشكلة.

يشار الى أن شركة الغاز بمأرب تقوم بتحويل قيمة الغاز الى البنوك الاهلية في السعودية والإمارات في حين ترفض القيام بأعمال اي صيانة للاسطوانات، الامر الذي يزيد من مخاطر الغاز على ابناء المجتمع، لا سيما في ظل وقوع عشرات الحوادث الناتجة عن تسرب الغاز في عدد من المحافظات اليمنية .