شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: ترامب يتجه لفرض عقوبات اضافية على ايران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الرئیس الامریكي دونالد ترامب، مساء الیوم السبت، إنھ سیتوجھ إلى منتجع كامب دیفید لإجراء

مشاورات بشأن إیران.

وأكد ترامب على أن "العمل العسكري بشأن إیران لا یزال مطروحا على الطاولة".

واشار ترامب الى أن واشنطن تتجھ لفرض عقوبات إضافیة على إیران، تھدف الى منعھا من امتلاك

سلاح نووي.

وكان ترامب، كشف أن إدارتھ فرضت المزید من العقوبات على إیران، لیلة الخمیس.

وفي وقت سابق، نقلت صحیفة "نیویورك تایمز"، الجمعة، عن مسؤولین أمریكیین قولھم إن الرئیس

الأمریكي ترامب وافق على ھجمات على بضعة أھداف إیرانیة كأجھزة الرادار وبطاریات الصواریخ، ثم

تراجع.

وأضافت الصحیفة إن عدم تنفیذ الضربة قد یعود لتغییر الخطة لأسباب لوجستیة واستراتیجیة، مؤكدة أنھ

.

من غیر الواضح إذا كان قرار شن ھجمات على إیران ما زال قائماً

وقالت إن الضربة كانت مقررة قبل فجر الجمعة لتقلیل المخاطر على المدنیین الإیرانیین، مضیفة إن قادة

.

عسكریین تلقوا أمراً بتوقیف الضربة مؤقتاً

وتعارض السعودیة ودول الخلیج العربیة الأخرى، بشدة اندلاع حرب بین إیران والولایات المتحدة

بالمنطقة، نظ ًرا لأنھا ستكون الضحیة الرئیسیة للھجمات الانتقامیة الإیرانیة؛ وفقا لتقریر نشره معھد

"

سیاسات دول الخلیج العربي".