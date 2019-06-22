عصابة نسائية حوثية للإيقاع بقيادات مؤتمرية وإصلاحية في الخارج (سري للغاية)

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عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر إستخباراتية عن قيام المليشيات الحوثية بتجنيد مجموعة نسائية تمت عملية تدريبها للقيام بمهام تجسسية وتنفيذ مهام سرية أبرزها الايقاع بقيادات مؤتمرية متواجدة بجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وكذلك الحال على قيادات اصلاحية وخاصة المتواجدة في تركيا.

وتم تزويد هذه المجموعة الاستخباراتية بعناوين هذه القيادات لربط علقات بهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي وايهام القيادات المؤتمرية والاصلاحية بانهن يدرسن في الخارج وبعضهن بحجة انهن ناشطات حقوقيات .

هذا وقد تم استقطاب مجموعة من الطالبات ذوات التوجهات المؤيدة للحوثيين يتحفظ "المشهد اليمني" على أسمائهن يقمن بعملية إستجار شقق مفروشه والتعرف ببنات اجنبيات بهدف الايقاع بهذه القيادات وتصويرهم في شقق دعارة .

كما تتنقل بعض هذه العناصر النسائية الخطرة بين مصر والاردن وصنعاء وقد اطاحن ببعض المسؤولين في الواقع بعد التعرف عليهم في شباكات التواصل والاجتماعي .

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