شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزات وآليات عسكرية ضخمة للتحالف تصل مدينة عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال شهود عيان بمدينة عدن – جنوب اليمن – ” إن تعزيزات عسكرية ضخمة لقوات التحالف العربي وصلت اليوم إلى المدينة. وحسب الشهود “فإن قرابة 30 مدرعة صغيرة نوع أمريكي وصلت ميناء الزيت على متن سفينة عسكرية. وبحسب المصادر فقد نقلت المدرعات إلى مقر التحالف في منطقة الشعب بالمدينة . يأتي هذا بعد يومين من وصول دفعة جديدة من القوات السودانية إلى المدينة ضمن قوات سابقة تشارك مع القوات المتواجدة في المدينة منذ منتصف 2015.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعزيزات وآليات عسكرية ضخمة للتحالف تصل مدينة عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.