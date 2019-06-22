شكرا لقرائتكم خبر عن حميدتي: نشارك بأكبر القوات العسكرية في اليمن وأموال السعودية والإمارات لاتدخل ”جيبي” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بـ”حميدتي”، اليوم السبت، إن قوات بلاده تقاتل مع كل من السعودية والإمارات في اليمن.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المعترف بها دولياً.

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وأضاف حميدتي، في خطاب جماهيري بمنطقة “أبرق” شرقي العاصمة الخرطوم: “نقاتل مع الإمارات والسعودية، وقواتنا من أكبر القوات المشاركة في التحالف العسكري العربي”.

وقال حميدتي “الأموال المدفوعة من الإمارات والسعودية دخلت البنك المركزي، ولم تدخل في جيب (حساب) حميدتي أو غيره”، في إشارة إلى دعم من البلدين أعلنت عنه في وقت سابق، ويبلغ 3 مليارات دولار بينها وديعة في البنك المركزي السوداني بـ500 ألف دولار.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.