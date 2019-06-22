شكرا لقرائتكم خبر عن إيران: إطلاق رصاصة على أراضينا سيشعل مصالح أميركا وحلفائها في المنطقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هدد الجيش الإيراني، اليوم السبت، بإشعال مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، في حال شن أي هجوم على أراضي إيران ستكون له عواقب مدمرة للمصالح الأميركية في المنطقة.

وقال الناطق باسم هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية العميد ابو الفضل شكارجي في مقابلة مع وكالة “تسنيم” الايرانية، إن “إطلاق رصاصة واحدة باتجاه إيران سيشعل مصالح أميركا وحلفائها” في المنطقة.

Advertisements

وأضاف العميد شكارجي “الوضع الإقليمي اليوم هو لصالح إيران”. وتابع “إذا قام العدو وخصوصاً الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة بخطأ إطلاق النار على البارود الذي تقف عليه الولايات المتحدة، فإن مصالحها ستشتعل”.

وأكد العميد شكارجي أن “هذا الحريق سيبتلع الولايات المتحدة ومصالحها ومصالح حلفائها”، معتبراً أن “هدف العدو” وخصوصاً إسرائيل هو “تجريد إيران من السلاح”.

الجدير بالذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، أمس الجمعة، أنه ألغى في اللحظة الأخيرة ضربات ضد إيران لتفادي وقوع خسائر بشرية كبيرة، مواصلاً في الوقت نفسه التهديد بالرد على طهران التي أسقطت الخميس طائرة مسيرة أميركية.