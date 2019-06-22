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الدولار والسعودي يقفزان أمام الريال اليمني .. (آخر تحديث أسعار الصرف مساء السبت)

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عدن - ياسمين التهامي - حقق الدولار والريال السعودي، اليوم السبت، ارتفاعاً في سعر الصرف مقابل الريال اليمني.

وشهدت اسعار الصرف مساء اليوم السبت، انهياراً متواصلاً للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.


اسعار الصرف كالنحو التالي:


العملة سعر البیع سعر         الشراء
الدولار الأمریكي` 563       568
الریال السعودي 151           152
الدرھم الإماراتي 153         154
الیورو الأوروبي 627         630
الجنیھ الاسترلیني 714        720
الدولار الكندي 413           417
جنیھ مصري 29                30
الریال القطري 137           141
الدینار الكویتي 1651        1702
الریال العماني 1420          1450
الدینار الأردني 759           764

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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