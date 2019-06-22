شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار والسعودي يقفزان أمام الريال اليمني .. (آخر تحديث أسعار الصرف مساء السبت) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حقق الدولار والريال السعودي، اليوم السبت، ارتفاعاً في سعر الصرف مقابل الريال اليمني. وشهدت اسعار الصرف مساء اليوم السبت، انهياراً متواصلاً للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.

اسعار الصرف كالنحو التالي:

العملة سعر البیع سعر الشراء

الدولار الأمریكي` 563 568

الریال السعودي 151 152

الدرھم الإماراتي 153 154

الیورو الأوروبي 627 630

الجنیھ الاسترلیني 714 720

الدولار الكندي 413 417

جنیھ مصري 29 30

الریال القطري 137 141

الدینار الكویتي 1651 1702

الریال العماني 1420 1450

الدینار الأردني 759 764

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