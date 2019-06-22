شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تفرج عن مواطن عربي محتجز منذ عام والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أفرجت مليشيا الحوثي عن مواطن عربي كان محتجزا لديها منذ أكثر من عام.
وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم السبت، في بيان، أن مواطن أردني كان محتجزا من قبل مليشيا الحوثي في اليمن منذ منتصف فبراير 2018، وصل مطار الملكة علياء الدولي بعد أن اكتملت إجراءات نقله من الجمهورية اليمنية إلى الأردن، دون الكشف عن تفاصيل أكثر.
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة إن “جهود الإفراج جاءت نتيجة التنسيق بين الوزارة وأجهزة الدولة ما أثمر بالإفراج عن المواطن الأردني وتأمين عودته إلى المملكة”.
وأوضح القضاة أنه تم إصدار وثيقة سفر اضطرارية للمواطن ليتمكن من العودة وقد وصل اليوم إلى المملكة وهو بصحة جيدة.
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