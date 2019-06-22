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عدن - ياسمين التهامي - برلمان “الراعي” بصنعاء يسبق برلمان “سلطان” الشرعية!

بدأ مجلس نواب صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، اليوم السبت، جلسات أعماله للفترة الأولى من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الرابع عشر، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي .

وفي الجلسة دعا الراعي، أعضاء المجلس إلى تعزيز نشاطهم لمواصلة العمل بهمة عالية في المجالات التشريعية والرقابية والتعامل بمسئولية تجاه القضايا التي تعرض على المجلس بالنظر إلى الظروف والأوضاع التي يعيشها اليمن جراء ما اسماه “العدوان” من قبل دول التحالف بقيادة السعودية.

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وتمكن برلمان “الراعي” الواقع تحت سلطة مليشيا الحوثي، من استصدار ثلاثة قوانين جباية خلال خمسة أيام فقط أحدها خاص بضرائب الدخل والثاني بشأن ضريبة المبيعات ويخص الأخير الزكاة؛ في حين تنتظر قوانين ضريبية أخرى دورها في الإقرار، خلال الجلسات القادمة.

ويأتي انعقاد برلمان صنعاء، استباقا لانعقاد برلمان الشرعية الذي يترأسه سلطان البركاني، والذي كان أعلن قبل رمضان أنه سيواصل اجتماعاته بأحد المحافظات المحررة، بعد اجازة عيد الفطر المبارك.

وكان مجلس النواب اليمني، اختتم جلساته، بمدينة سيئون، محافظة حضرموت، بجلسة خصصت لمناقشة موازنة وبرنامج الحكومة للعام 2019.

وشهدت أول جلسة برلمانية، بسيؤن، حضور 145 عضواً، انتخاب سلطان البركاني رئيسا للبرلمان وثلاثة نواب للرئيس هم عبد العزيز جباري ومحمد الشدادي ومحسن باصرة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويعد انعقاد جلسات مجلس النواب وإقرار الموازنة العامة للدولة، في مدينة سيئون واكتمال السلطات الثلاث، انتصاراً كبيراً أغضب مليشيا الحوثي.