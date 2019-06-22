شكرا لقرائتكم خبر عن يمنيون يردون على تصريحات الكويتي ” الجار الله ” الذيي طالب بفصل عدن لتأمين حدود السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رد كتاب وناشطون يمنيون على تصريح لرئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية ” أحمد الجار الله ” الذي طالب بفصل جنوب اليمن عن شماله.

وقال ” الجار الله ” في صفحته الرسمية على تويتر ” فصل الجنوب اليمني عن الشمال مفيدحيث ستصبح عدن دوله عازله وأمينه علي أمنها الوطني وأمن جيرانها ويسهل حمايه الحدود السعوديه مع الشمال ومساعده جيش يمن الشمالي لحمايه بلاده من الغزو الايراني والذي بدأ عليها الوهن نتيجه الحصار الدولي ضده،،، المبررات الايجابيه للفصل كثيرة ومهمة.

ورد اليمنيون على تصريح ” الجار الله ” بعشرات الردود التي طالبته في البداية بمعرفة طبيعة الخريطة اليمنية وموقع مدينة عدن من الحدود السعودية.

وقال المذيع اليمني ” محمد الربع ” اخونا : أحول جار الله عدن ليست مدينة حدودية مع السعودية سبع محافظات شمالية هي محاددة للسعودية ومنها يطلق الحوثي صواريخه

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وأضاف ” الربع ” فصل عدن لن يؤثر في إيقاف الصواريخ او تأمين حدود الممكلة وإنما هدف اقتصادي إمارتي فقط يفضل عند إرسالهم موجهات الكتابة طالبهم بإرسال معلومات أو خرائط على الاقل.

من جانبه أضاف الصحفي ” سام الغباري” قوله ” إذا أردت أن ترى رجلًا عجوزًا يعشق الشتائم ، عليك متابعة حساب هذا الرجل ، العِبرة بالخواتيم ، خواتيم الرجال وخواتيم الصحف وخواتيم كل شيء.

كما رد الصحفي ” همدان العليي” على تصريح الجار الله مطالباً إياه بالسكوت والتوقف عن الكتابة بدلاً من تقسيم بلدان أخرى “قائلا ” كيف عازلة؟!! يا أهلنا في الكويت بالله عليكم انصحوا هذا الرجل بالتوقف عن الكتابة ولو لفترة.. يسيء لنفسه. جهل عجيب.



من جهته رد الصحفي الكويتي ” فهد العجمي ” على التصريحات الأخيرة لعدد من الصحفيين الإماراتيين والكويتيين حول تقسيم اليمن قائلاً ” اليمن بلاد الكلاشينكوف والشجاعة بإمتياز..والسلاح فيها ببلاش..ولا يملك الانسان فيها إلا كرامته.. اليمن لكل أبنائه السلميين شمالا وجنوبا بكل مكوناتهم وأطيافهم .. المرفوض هو التنظيمات المسلحة وتسييس الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية الجامعة..المطلوب دولة المواطنة المدنية ..!

وأضاف ” من يقبل ويساعد على الانفصال في #اليمن لا يحق له الاعتراض غدا على أي مطالبة بتقسيم بلده وتفتيتها ! اليمن ليس مزرعة أبوكم تقسمونها كيف ما تبون..!.