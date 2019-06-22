الكشف عن مشروع بريطاني جديد يتعلق بمحافظة الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

كشفت مصادر مطلعة عن تحركات بريطانية لزيادة عدد افراد بعثة مراقبي الامم المتحدة في محافظة الحديدة الساحلية (غرب البلاد)، وتحويلها إلى قوة “حفظ سلام”.

وبحسب المصادر فإن بريطانيا التي تتولى الملف اليمني في مجلس الامن تسعى لتقديم مشروع جديد إلى مجلس الأمن الدولي بشأن محافظة الحديدة يتضمن توسيع نطاق صلاحيات بعثة مراقبي الامم المتحدة في الحديدة وزيادة عدد أفرادها وصولا الى تحويلها في مرحلة لاحقة إلى قوة حفظ سلام لاتخضع تحركاتها أو برنامج عملها للقوانين اليمنية أو رغبة الفرقاء اليمنيين.

وقالت المصادر إن بريطانيا تسعى لتمرير المشروع بذريعة العراقيل التي تتعرض لها بعثة الامم المتحدة نتيجة الخلاف المستمر بين الاطراف اليمنية متجاهلة في الوقت ذاته تنصل المرتزقة عن تنفيذ المراحل التي جرى الاتفاق عليه في مشاورات السويد .

وأعلن الوفد الوطني في 14 مايو الماضي، انسحاباً من طرف واحد من موانئ الحديدة الرئيسية؛ الحديدة، رأس عيسى، الصليف، في خطوة اعتبرتها الامم المتحدة ايجابية”.