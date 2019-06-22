استئناف محاكمة المتهمين في اغتيال الرئيس الصماد

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة
استأنفت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في محافظة الحديدة اليوم، جلساتها العلنية لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد صالح علي الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق.
واستعرضت المحكمة في جلستها الخامسة، برئاسة رئيس المحكمة القاضي أمين زبارة وحضور هيئة الإدعاء برئاسة القاضي وضاح القرشي رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بالحديدة والمحامين عن المتهمين وأولياء الدم، أقوال المتهمين في محاضر الاستدلالات والتسجيلات المرئية للمتهمين، وكذا الأدلة الفنية بقائمة أدلة الإثبات.
وأقرت المحكمة مواصلة استعراض الأدلة في الجلسة القادمة، وتكليف رئيس نقابة المحامين بالحضور للدفاع عن بقية المتهمين الفارين من وجه العدالة وعددهم 52 متهما يمنيين وأجانب بعد إنتهاء مدة النشر القانونية.
وتتهم النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة الحديدة 62 متهما أولهم دونالد جون ترامب وآخرهم معاذ عبد الرحمن عباس بالاشتراك في اتفاق جنائي، مستهدفين موكب الرئيس الشهيد صالح الصماد في التاسع من أبريل 2018م بمدينة الحديدة ما أدى إلى استشهاده وستة من مرافقيه
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