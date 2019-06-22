شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور…«حلب» اليمن كما لم تشاهدها من قبل بعد خروج «المسيرة» الحوثية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور من احد احياء مدينة تعز (وسط البلاد) بعد تطهيره من ميليشيا الحوثي، اظهرت حجم الدمار الذي تسببت به الميليشيا.

واظهرت الصور الدمار الهائل في منازل وممتلكات المواطنين في حي مدرسة محمد علي عثمان، شرق تعز، التي صورها بعض النشطاء بمأساة مدينة "حلب" في سوريا.

وبحسب ما اظهرته الصور خلفت ميليشيا الحوثي ورائها دمارا وخرابا هائلا يحتاج الى سنوات لترميمه واعادته الى سابق عهده.

ويفرض الحوثيون حصارا خانقا على مدينة تعز منذ 2015 من اتجاهات، الشمال، الشرق، الغرب في حين يسيطر الجيش الوطني على المدخل الجنوبي الرابط بين تعز والعاصمة المؤقتة عدن.