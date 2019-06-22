شكرا لقرائتكم خبر عن مغترب ”يمني” في السعودية ينجح في العثور على سيارته المسروقة قبل الشرطة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجح مغترب يمني بالسعودية في العثور على سيارته المسروقة قبل أن تعثر عليها الشرطة.

وأفاد المغترب علي أحمد سود العجل، في تصريح خاص، لـ”المشهد اليمني” أنه وجد السارق في الطريق العام بالصدفة بدينته المسروقة، أثناء خروجه من عمله، وقام بمتابعته بالخط، وأبلغ الشرطة، فيما السارق لاذ بالفرار، وترك الدينه شغالة على طلعة تهرول الى الوراء، باتجاه المنازل، فوقفت خلفه حتى لا ترجع (تهرول) الدينة نحو البيوت، ونزلت من سيارتي التي استقلها، وأوقفت الدينة بعد فراره، ولو كنت لحقته كانت الدينة باترجع فوق البيوت وتخربها”.

واضاف العجل: أن الشرطة باشرت التحقيق في الحادثة وتم أخذ البصمات ويجري الان استكمال بقية الاجراءات”.

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وكان أقدم لص بمدينة جدة السعودية، منتصف يونيو الجاري، على سرقة سيارة مغترب يمني، من أبناء محافظة المحويت، وقام بابلاغ السلطات المختصة على الفور بالحادثة، وناشدها بسرعة ضبط الجاني وتقديمه للعدالة واعادة ما تم سرقته.

وأفاد المغترب علي أحمد سود العجل لـ”المشهد اليمني” في وقت سابق، بأن السارق أخذ سيارته نوع “دينه سطحه ونش” “سوزو موديل 2014” وهي شغالة، في حي بريمان.

وتمكن العجل من الحصول على مقطع فيديو لسيارته أثناء قيام السارق بقيادتها ومن ثم غادر من أمام عينه.



