شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محافظة حضرموت يكشف عن اختطاف مسؤول عسكري حضرمي في مأرب ويدعو لإطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف رئيس حلف حضرموت، الشيخ عمرو بن حبريش العليي رئيس مؤتمر حضرموت الجامع، ووكيل أول محافظة حضرموت، عن اختطاف قيادي عسكري حضرمي في محافظة مأرب.

وقال بن حبريش، في منشورا له على حسابه الشخصي على موقع الفيس بوك إن الرائد عبيد كرامة عبيد بازهير، مختطف حاليًا من قبل مجموعة مسلحة في محافظة مأرب، وعلى أرض قبائل تنتمي إلى هذه المحافظة، مشيرا إلى أنهم اقتادوه بقوة السلاح بدون وجه حق، وهو يمارس عمله الرسمي لمهمة تمثل حضرموت مع الجهات الرسمية للدولة هناك .

وأكد بن حبريش أن بازهير اختطف لأنه حضرمي الانتماء والمرجع، محملا الجانب الرسمي والقبلي في مأرب الآتي :

أولًا : التدخل السريع واطلاق سراحه فورًا دون قيد أو شرط .

ثانيًا : العمل قانونًا على محاسبة مرتكبي هذه التصرفات ومن يقف ورائهم .

ثالثًا : التحكيم عرفيًا في كل ما تعرض له المذكور جسديًا ونفسيًا ومعنويًا .

في الوقت ذاته تقف من خلفه محافظة سيكلف ذلك تداعيات جمة في حالة يسير الأمر خلاف ذلك.