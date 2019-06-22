انتزاع 27 عبوة ناسفة زرعها الحوثيون في محيط مشفى في تعز (صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - انتزعت وحدة هندسية تابعة لقوات الجيش الوطني،اليوم، 27 عبوة ناسفة محلية الصنع زرعتها ميليشيا الحوثي في محيط احد المستشفيات بمحافظة تعز (وسط البلاد). وقال مصدر محلي ل"المشهد اليمني" ان ال‏عبوات الناسفة زرعها الحوثيون في محيط مستشفى الحمد شرق مدينة تعز. واوضح المصدر ان العبوات ال27 كانت مجهزة ضمن دائرة تفجير واحدة، وكانت معدة من قبل الحوثيين لاعاقة تقدم قوات الجيش الوطني.

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