تحليق لطائرات العدوان في عدن وتعزيزات تصل ابين وتوتر في شبوة

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن
حلقت طائرات العدوان السعودي; قبل قليل, في سماء محافظة عدن وذلك بعد ساعات من وصول تعزيزات عسكرية الى المحافظة.
ويأتي هذا التحليق في ظل حالة من التوتر التي تسود عدد من المحافظات الجنوبية بين فصائل المرتزقة.
حيث وصلت تعزيزات تابعة للامارات إلى مدينة زنجبار في محافظة ابين، التي ينتشر فيها المئات من المنتسبين لحكومة الفار هادي.
وصعدت مليشيا الامارات، الأسبوع الماضي، في محافظتي سقطرى وشبوة، ودارت اشتباكات مسلحة مع وقوات هادي، في مدينة عتق وسيطرت على غالبية مرافقها الحكومية قبل أن تنسحب منها بموجب اتفاق للتهدئة.
وحاولت المليشيات المسلحة التي تدعمها الامارات اقتحام ميناء سقطرى إلا أن قوى الأمن في الجزيرة تصدت لها موقعة جرحى في صفوف الطرفين.
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