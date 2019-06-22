فيما وصلت تعزيزات عسكرية الى عدن.. الامارات تستقدم المزيد من المرتزقة السودانيين الى اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - يمني برس – عدن

كشفت مصادر محلية في محافظة عدن، عن وصول تعزيزات عسكرية ضخمة الى المحافظة قادمة من الامارات، وذلك بعد ايام من وصول دفعة جديدة من قوات المرتزقة السودانيين الذين تستقدمهم دول التحالف الى اليمن.

وقالت المصادر إن تعزيزات عسكرية ضخمة وصلت اليوم السبت الى ميناء الزيت بعدن، مشيرة الى أن التعزيزات تضم قرابة 30 مدرعة صغيرة نوع أمريكي وسلحة اخرى على متن سفينة عسكرية.

وبحسب المصادر فقد نقلت الاسلحة إلى مقر التحالف في منطقة الشعب بالمدينة .

وكانت دفعة جديدة من القوات السودانية وصلت قبل ايام إلى محافظة عدن، بغية استخدامها في الصراع الدائر بين فصائل المرتزقة في عدد من المحافظات الجنوبية..