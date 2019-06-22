قتلى وجرحى بصفوف المرتزقة في جيزان ونجران

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – جيزان



لقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم، اليوم السبت، واصيب اخرون إثر انفجار عبوة ناسفة بهم في جيزان، فيما استهدفت المدفعية تجمعات لهم في نجران.

وأكد مصدر عسكري أن وحدة الهندسة للجيش واللجان الشعبية تمكنت من تفجير عبوة ناسفة بمجموعة من المرتزقة قبالة الإم بي سي ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم.

وأضاف المصدر أن المدفعية استهدفت تجمعات للمرتزقة في مربع شجع وقرب رقابة مراش في الحماد وشوهدت سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان المستهدف.