رئيس الأركان يوجه بتشكيل لجنة لمعالجة ملفات الشهداء والجرحى في إقليم عدن

وجه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن عبدالله النخعي بتشكيل لجنة لمعالجة وتصحيح ملفات الشهداء والجرحى في إقليم عدن.

وشدد رئيس الأركان في اجتماع له اليوم السبت بالعاصمة المؤقتة عدن، ضم مسؤولين في الجيش والسلطة المحلية بحضور نائب مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة العميد إبراهيم حيدان، على ضرورة استكمال عمل اللجنة خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ مباشرتها لعملها، وان ترفع بذلك تقريراً إلى رئيس هيئة الأركان، مع استمرار صرف مرتبات الشهداء والجرحى وفق النظام المعمول به سابقا حتى الانتهاء من تصحيح هذا الملف الشائك. حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية"سبأ".

وأكد رئيس هيئة الأركان أن قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة توليان اهتماماً كبيراً بقضايا وملفات الشهداء والجرحى والعمل على معالجة أوضاعهم، وذلك بناءًا على توجيهات الرئيس هادي.

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وفي الاجتماع اطلع رئيس هيئة الأركان على تقارير مختصرة حول الإشكالات والمعوقات المتعلقة بملف الشهداء والجرحى في إقليم عدن..

وقال النخعي:"سنعمل على معالجة القضايا والموضوعات المتعلقة بملف الشهداء والجرحى وإنهاء الإشكالات الحاصلة في الوقت الراهن".

وأضاف"أن معالجة ملف الشهداء والجرحى يحظى بأولوية قصوى من قبل القيادة السياسية، والحكومة الشرعية، لما قدمه هؤلاء الشهداء والجرحى الأبطال الميامين من تضحيات جسام بدمائهم الزكية من أجل الدفاع عن الوطن والأرض والعرض ولينعم شعبنا بالحرية والعزة والكرامة".

