الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسسية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – حجة اسقطت الدفاعات الجوية اليمنية اليوم، طائرة تجسسية تابعة للعدوان في محافظة حجة. وأوضح مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة تجسسية للعدوان في منطقة المزرق بمديرية حرض. وكانت الدفاعات الجوية قد أسقطت، أمس طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان في منطقة الفازة، كما أسقطت في السادس من يونيو الجاري طائرة بدون طيار مقاتلة من طراز MQ-9 أمريكية أثناء قيامها بأعمال عدائية في جبهة الساحل الغربي.

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