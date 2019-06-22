غريفيث يستأنف مباحاثاته مع المرتزقة في الرياض

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات
يستأنف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، مباحثاته مع الأطراف اليمنية والمشاركين في تحالف العدوان على اليمن، نهاية الأسبوع الجاري، بلقاء مسؤولين سعوديين وحكومة المرتزقة، بالعاصمة الرياض، بعد توقف دام شهرين.
وقالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، إن غريفيث سيستأنف عمله بالتشاور مع كافة الأطراف لبحث تطورات الأزمة.
وأوضحت أن اللقاء سيكون هو الأول بين المبعوث الأممي ومسؤولين في حكومة المرتزقة منذ نحو شهرين، بعد توتر العلاقة بين الجانبين، عقب اشراف الامم المتحدة قبل أكثر من شهر، على إعادة الانتشار التي قام بها انصار الله من طرف واحد من موانئ الحديدة بالتنسيق مع المبعوث الأممي.
وفي 11 يونيو/ حزيران الجاري، انتهت الأزمة مع المبعوث الأممي، بعد أن أكد مجلس الامن والامم المتحدة تمسكهم بالمبعوث غريفيث.
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