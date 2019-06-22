تعرض تربوي للضرب المبرح من قبل مسلحين حوثيين في محافظة إب، وسط اليمن، أثناء مراقبته لاختبارات الشهادة الثانوية العامة.
وقال مصدر تربوي لـ"يمن شباب نت"، إن المعلم "محمد مشلي الحبيشي" تعرض للضرب المبرح في مديرية ريف إب على يد مسلحين حوثيين من أسرة "الأبيض" بسبب رفضه السماح بالغش في الاختبارات العامة .
وأضاف المصدر أن الحادثة التي استخدم فيها الرصاص الحي للترويع إضافة إلى الضرب المبرح تمت في مدرسة الحمزة بقرية المناخ في منطقة ميتم شرق مدينة إب .
وتشهد مدارس إب عمليات غش ممنهجة لطلاب الشهادتين الأساسية والثانوية تحت إشراف الحوثيين الذين خصصوا مقاعد خاصة لعدد من مقاتليهم.
كانت هذه تفاصيل خبر حوثيون يعتدون بالضرب على تربوي رفض السماح بالغش في مدرسة بإب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.