حوثيون يعتدون بالضرب على تربوي رفض السماح بالغش في مدرسة بإب

تعرض تربوي للضرب المبرح من قبل مسلحين حوثيين في محافظة إب، وسط اليمن، أثناء مراقبته لاختبارات الشهادة الثانوية العامة.

وقال مصدر تربوي لـ"يمن شباب نت"، إن المعلم "محمد مشلي الحبيشي" تعرض للضرب المبرح في مديرية ريف إب على يد مسلحين حوثيين من أسرة "الأبيض" بسبب رفضه السماح بالغش في الاختبارات العامة .

وأضاف المصدر أن الحادثة التي استخدم فيها الرصاص الحي للترويع إضافة إلى الضرب المبرح تمت في مدرسة الحمزة بقرية المناخ في منطقة ميتم شرق مدينة إب .

وتشهد مدارس إب عمليات غش ممنهجة لطلاب الشهادتين الأساسية والثانوية تحت إشراف الحوثيين الذين خصصوا مقاعد خاصة لعدد من مقاتليهم.

