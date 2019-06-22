حجة.. التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في مديرية حيران

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، حزيران 22، 2019 أهدافا للمتمردين الحوثيين في محافظة حجة شمال غربي اليمن. وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف شنت عدة غارات على أهداف للمليشيا جنوب مديرية حيران في المحافظة. ولفتت المصادر إلى أن القصف الجوي تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية. وتشهد حيران، منذ أسابيع، موجهات عنيفة بين قوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي، وبين مليشيا الحوثي الانقلابية.

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