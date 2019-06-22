العبادي يحضر افتتاح دورة تدريبية بكلية الهندسة بجامعة عين شمس

حضر المستشار الثقافي الدكتور محمد العبادي بمعية الدكتور الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد عقيل العطاس نائب رئيس جامعة عدن لشؤون الطلاب، وصالح مبارك عميد كلية هندسة جامعة عدن، وعميد كلية هندسة عين شمس الدكتور أيمن عاشور صباح اليوم افتتاح الدورة التدريبية المتخصصة لأعضاء هيئة تدريس كلية الهندسة بجامعة عدن.

وفي الافتتاح استعرض رئيس جامعة عين شمس الدكتور عبدالوهاب عزت تاريخ الجامعة والبرامج التي تقدمها الجامعة للدارسين، كما تحدث الدكتور أيمن عاشور عن كلية الهندسة وبرامجها المختلفة، وكذلك برنامج الدورة التدريبية.

هذا وقد التقى المستشار الثقافي على هامش افتتاح الدورة رئيس جامعة عين شمس، الذي رحب بالدكتور العبادي، واتفقا على لقاء خاص في القريب العاجل لحل المشكلات والقضايا التي تواجه طلابنا الدارسين بالجامعة.

حضر حفل الافتتاح الدكتور خالد عمر باسليم وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية، والدكتور محمد باسليم وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمد أحمد علي المهيوبي نائب وزير الأشغال العامة والطرقات.