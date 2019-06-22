حادث مروري يؤدي بحياة سائق سيارة 'هايلوكس' في دوعن بوادي حضرموت

وقع حادث مروري ظهر أمس الجمعة، بين منطقة كوكة وصيف بدوعن بين سيارة هايلوكس غمارتين وسيارة كوررولا.

وأدى الحادث إلى وفاة سائق السيارة عبدالله سعيد العماري، من أبناء منطقة ظري بدوعن الأيسر في الحال، وإصابة الركاب الآخرين في السيارتين باصابات مختلفة.

وأفاد شهود عيان انه تم نقل المصابين لإجراء الإسعافات الأولية إلى مستشفى الجح، بينما أوضحت مصادر أخرى عن إحالة مصابين اثنين إلى مدينة المكلا .

وسيشيع جثمان الفقيد عبدالله العماري بعد صلاة عصر اليوم السبت في مسقط رأسه بمنطقة ظري .