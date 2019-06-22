وقع حادث مروري ظهر أمس الجمعة، بين منطقة كوكة وصيف بدوعن بين سيارة هايلوكس غمارتين وسيارة كوررولا.
وأدى الحادث إلى وفاة سائق السيارة عبدالله سعيد العماري، من أبناء منطقة ظري بدوعن الأيسر في الحال، وإصابة الركاب الآخرين في السيارتين باصابات مختلفة.
وأفاد شهود عيان انه تم نقل المصابين لإجراء الإسعافات الأولية إلى مستشفى الجح، بينما أوضحت مصادر أخرى عن إحالة مصابين اثنين إلى مدينة المكلا .
وسيشيع جثمان الفقيد عبدالله العماري بعد صلاة عصر اليوم السبت في مسقط رأسه بمنطقة ظري .
كانت هذه تفاصيل خبر حادث مروري يؤدي بحياة سائق سيارة 'هايلوكس' في دوعن بوادي حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.