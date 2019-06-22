التحالف العربي : اعتراض طائرتي درون أطلقتا من صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية، مساء الجمعة، أن القوات الجوية اعترضت طائرتين مسيرتين انطلقتا من صنعاء ودُمرتا بالأجواء اليمنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن "قوات التحالف الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية، حيث تم تدمير الأولى عند الساعة (21:28) وتدمير الثانية عند الساعة ( 21:56)".

وأوضح المالكي أن كلا الطائرتين بدون طيار (المسيّرة) تم رصد إطلاقها من قبل الميليشيا الحوثية من محافظة (صنعاء) وتم اعتراضها وتدميرها في الأجواء اليمنية.

وبيّن المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.