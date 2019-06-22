كاميرا تجسسية بأحد فنادق المكلا لمراقبة العرسان تثير جدلاً واسعاً

دعا عضو المجلس المحلي بالمكلا صلاح سالم بن هامل، الأجهزة الامنية بحضرموت إلى تحري واقعة كشف كاميرا صغيرة تم نثبيتها بأحد فنادق المكلا ومعاقبة الفاعلين.

وقال بن هامل في منشور له عبر حسابه على فيسبوك: "نأمل التحري و ضبط و محاسبة من قام بهذا الفعل الشنيع".

وأضاف بن هامل: "تبادل الكثير من المغردين جريمة كشف تثبيت كيمرات صغيره داخل غرف إحد الفنادق بمدينة المكلا وخاصه أثناء ليلة الزفاف في حالة شاده على مجتمعنا".

وطالب بن هامل في منشوره مدير أمن حضرموت الساحل، ومدير إدارة البحث الجنائي، وأمن مديرية المكلا بعدم التساهل في معاقبة الجناة على خلفية هذه الواقعة التي لا تمت لحضرموت بأي صلة.

وأثارت هذه الواقعة سخطا شعبيا في الشارع الحضرمي وعلى مواقع التواصل، كونها تحدث للمرأة الأولى من جهة، وقد تكون ليست الأولى في حال لم يكشف عنها من قبل من جهة أخرى.