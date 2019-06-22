بعدسة "الخليج 365".. شاهد جمال منطقة خلجة السياحية غرب المكلا

تقع منطقة جلخة، غربي مدينة المكلا، عاصمة إقليم حضرموت بين منطقتي ضلومة وحصيحصة.

تمتاز هذه المنطقة بجمالها الأخاذ، الذي يتراءى للبعض وكأنه في أحدى دول أوروبا، غير أنه يفتقر لكثير من الخدمات والمقومات الأساسية.

تبعد جلخة عن مدينة المكلا 40 كيلو مترا تقريبا، وتظهر الكثبان الرملية في منظر جمالي مع بزوغ أشعة الشمس في كل يوم وكأنها ذهب متلألئ.

وتظهر الصور التي التقطتها عدسة "الخليج 365" الجمال الذي تتمع به حضرموت، وكيف سيصبح في حال تم رعايتها بشكل جيد.