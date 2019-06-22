تقع منطقة جلخة، غربي مدينة المكلا، عاصمة إقليم حضرموت بين منطقتي ضلومة وحصيحصة.
تمتاز هذه المنطقة بجمالها الأخاذ، الذي يتراءى للبعض وكأنه في أحدى دول أوروبا، غير أنه يفتقر لكثير من الخدمات والمقومات الأساسية.
تبعد جلخة عن مدينة المكلا 40 كيلو مترا تقريبا، وتظهر الكثبان الرملية في منظر جمالي مع بزوغ أشعة الشمس في كل يوم وكأنها ذهب متلألئ.
وتظهر الصور التي التقطتها عدسة "الخليج 365" الجمال الذي تتمع به حضرموت، وكيف سيصبح في حال تم رعايتها بشكل جيد.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدسة "الخليج 365".. شاهد جمال منطقة خلجة السياحية غرب المكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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