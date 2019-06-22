تقرير: واشنطن تعدل استراتيجيتها في اليمن للضغط على إيران

أكدت تصريحات المبعوث الأمريكي إلى إيران براين هوك، التي أكد فيها ضرورة ألا تحصل طهران على موضع قدم في اليمن يمكنها من تهديد مضيق باب المندب، التحول البارز في موقف الإدارة الأمريكية لجهة ربط ملف الحوثيين في اليمن بملف المواجهة مع إيران بعد أن كانت واشنطن تتعامل مع هذا الملف بشكل منفصل طوال الفترة الماضية.

ووفقاً للتقرير نشرته صحيفة "العرب"، اليوم السبت، فإن مصادر إعلامية سعودية نقلت عن اجتماع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، أمس الجمعة، مع براين هوك، بعد ساعات قليلة من تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة وشيكة لقصف أهداف إيرانية رداً على إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة.

وقال نائب وزير الدفاع السعودي إن الاجتماع تركز حول "ما تقوم به إيران في اليمن من نشر إرهابها ونظامها العدائي متخذة اليمن مركزاً رئيسياً لها ومتناسية كافة النواحي الإنسانية للشعب اليمني".

وأكدت التصريحات الامريكية الأخيرة تقارير سابقة لصحيفة "العرب" كشفت عن تحول في الموقف الدولي انعكس على مواقف واشنطن في مجلس الأمن الدولي واللجنة الرباعية الدولية، التي اتسمت بالتشدد إزاء التعنت الحوثي.

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وسبق لواشنطن أن أعلنت عن توجيه ضربة عسكرية محدودة في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 استهدفت مواقع رادارات تابعة للميليشيات الحوثية على سواحل البحر الأحمر في أعقاب ما قالت إنه هجوم حوثي على 3 سفن أمريكية قبالة سواحل الحديدة.

وقال بيان صحافي لوزارة الدفاع الأمريكية حينها إن "العملية طالت منصات رادار استُخدمت في توجيه صواريخ إلى المدمرة الأمريكية ماسون، وسفن أخرى في المياه الدولية، في البحر الأحمر".

وكشف التصعيد الحوثي المتمثل في استهداف منصات ضخ نفط سعودية جنوبي الرياض وقصف مطار أبها، بالتزامن مع تصاعد التوتر الأميركي الإيراني، عن الارتباط الوثيق بين الأجندة الحوثية وإيران، وعمق التأثير الإيراني على قرارات الجماعة المتمردة.

ونقلت وكالة الأنباء التابعة للحوثيين عن رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط تهديدات جديدة باستهداف خطوط الملاحة الدولية وإغلاق باب المندب، غير أن الحوثيين ادعوا بأن موقعهم الرسمي تعرض لعملية اختراق إلكتروني.