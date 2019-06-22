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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم السبت، الموافق 22 يونيو/ حزيران 2019م، وهي كالتالي: 

سفير اليمن في فرنسا يلتقي رئيسة منظمة بانجيه للسلامة
https://www.alyamanalaraby.com/397722

الهلال الأحمر الإماراتي ينظم عرس جماعي لـ 200 شاب وفتاة في المخا
https://www.alyamanalaraby.com/397723

التحالف يعلن صرف تعويضات للمتضررين المدنيين قدرها 2 مليون و593 ألف ريال
https://www.alyamanalaraby.com/397724

مصرع 97 حوثي بينهم 3 قيادات إثر 27 هجمة ”فاشلة” لاستعادة الجبلية
https://www.alyamanalaraby.com/397728

تعرف على أسعار الأسمنت والحديد في عاصمة إقليم حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/397735

حملة أمنية تستهدف تجار الممنوعات والخارجين عن القانون بالمكلا
https://www.alyamanalaraby.com/397742

التصاعد يستمر بأسعار الخضروات والفواكه بصنعاء
https://www.alyamanalaraby.com/397751

أسعار الفواكه والخضروات تتفاوت بعدن
https://www.alyamanalaraby.com/397752

استقرار أسعار الفواكه والخضروات في مأرب
https://www.alyamanalaraby.com/397754

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/397753

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الحزام الأمني بعدن يعثر على متفجرات بالخط الساحلي لمنطقة فقم
https://www.alyamanalaraby.com/397757

وزير حقوق الإنسان يؤكد أن كافة السجون في المناطق المحررة خاضعة للنيابة العامة
https://www.alyamanalaraby.com/397760

بن غانم يتفقد سير العمل لعدد من مشاريع المياه والصرف الصحي بالمكلا
https://www.alyamanalaraby.com/397761

الإصلاح توافق على منح الحوثي مخصصات من مساعداتها
https://www.alyamanalaraby.com/397762

تواصل الحملة الأمنية خلالها مروجي ومتعاطي للمواد المخدرة بالمكلا
https://www.alyamanalaraby.com/397766

الميليشيات تستغل المراكز الصيفية لتجنيد الأطفال
https://www.alyamanalaraby.com/397767

الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات على المتضررين من السيول في أبين
https://www.alyamanalaraby.com/397777

الحزام الأمني يستعد لإتلاف طن و17 كيلوجرام من الحشيش
https://www.alyamanalaraby.com/397783

مؤسسة "سدن" تكشف "لليمن العربي" عن حالات الإصابة بأمراض الدم الوراثية في حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/397791

تعرف على مندوبة الحوثيين البريطانية المعروفة بـ"باعلوي"
https://www.alyamanalaraby.com/397787

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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