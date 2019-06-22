أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

سفير اليمن في فرنسا يلتقي رئيسة منظمة بانجيه للسلامة
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الهلال الأحمر الإماراتي ينظم عرس جماعي لـ 200 شاب وفتاة في المخا
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التحالف يعلن صرف تعويضات للمتضررين المدنيين قدرها 2 مليون و593 ألف ريال
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مصرع 97 حوثي بينهم 3 قيادات إثر 27 هجمة ”فاشلة” لاستعادة الجبلية
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تعرف على أسعار الأسمنت والحديد في عاصمة إقليم حضرموت
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حملة أمنية تستهدف تجار الممنوعات والخارجين عن القانون بالمكلا
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التصاعد يستمر بأسعار الخضروات والفواكه بصنعاء
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أسعار الفواكه والخضروات تتفاوت بعدن
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استقرار أسعار الفواكه والخضروات في مأرب
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تعرف على أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في حضرموت
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الحزام الأمني بعدن يعثر على متفجرات بالخط الساحلي لمنطقة فقم
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وزير حقوق الإنسان يؤكد أن كافة السجون في المناطق المحررة خاضعة للنيابة العامة
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بن غانم يتفقد سير العمل لعدد من مشاريع المياه والصرف الصحي بالمكلا
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الإصلاح توافق على منح الحوثي مخصصات من مساعداتها
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الحزام الأمني يستعد لإتلاف طن و17 كيلوجرام من الحشيش
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