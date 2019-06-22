أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم السبت، الموافق 22 يونيو/ حزيران 2019م، وهي كالتالي: سفير اليمن في فرنسا يلتقي رئيسة منظمة بانجيه للسلامة

https://www.alyamanalaraby. com/397722 الهلال الأحمر الإماراتي ينظم عرس جماعي لـ 200 شاب وفتاة في المخا

https://www.alyamanalaraby. com/397723 التحالف يعلن صرف تعويضات للمتضررين المدنيين قدرها 2 مليون و593 ألف ريال

https://www.alyamanalaraby. com/397724 مصرع 97 حوثي بينهم 3 قيادات إثر 27 هجمة ”فاشلة” لاستعادة الجبلية

https://www.alyamanalaraby. com/397728 تعرف على أسعار الأسمنت والحديد في عاصمة إقليم حضرموت

https://www.alyamanalaraby. com/397735 حملة أمنية تستهدف تجار الممنوعات والخارجين عن القانون بالمكلا

https://www.alyamanalaraby. com/397742 التصاعد يستمر بأسعار الخضروات والفواكه بصنعاء

https://www.alyamanalaraby. com/397751 أسعار الفواكه والخضروات تتفاوت بعدن

https://www.alyamanalaraby. com/397752 استقرار أسعار الفواكه والخضروات في مأرب

https://www.alyamanalaraby. com/397754 تعرف على أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في حضرموت

https://www.alyamanalaraby. com/397753 Advertisements الحزام الأمني بعدن يعثر على متفجرات بالخط الساحلي لمنطقة فقم

https://www.alyamanalaraby. com/397757 وزير حقوق الإنسان يؤكد أن كافة السجون في المناطق المحررة خاضعة للنيابة العامة

https://www.alyamanalaraby. com/397760 بن غانم يتفقد سير العمل لعدد من مشاريع المياه والصرف الصحي بالمكلا

https://www.alyamanalaraby. com/397761 الإصلاح توافق على منح الحوثي مخصصات من مساعداتها

https://www.alyamanalaraby. com/397762 تواصل الحملة الأمنية خلالها مروجي ومتعاطي للمواد المخدرة بالمكلا

https://www.alyamanalaraby. com/397766 الميليشيات تستغل المراكز الصيفية لتجنيد الأطفال

https://www.alyamanalaraby. com/397767 الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات على المتضررين من السيول في أبين

https://www.alyamanalaraby. com/397777 الحزام الأمني يستعد لإتلاف طن و17 كيلوجرام من الحشيش

https://www.alyamanalaraby. com/397783 مؤسسة "سدن" تكشف "لليمن العربي" عن حالات الإصابة بأمراض الدم الوراثية في حضرموت

https://www.alyamanalaraby. com/397791 تعرف على مندوبة الحوثيين البريطانية المعروفة بـ"باعلوي"

https://www.alyamanalaraby. com/397787

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