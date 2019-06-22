مؤسسة "سدن" تكشف "لليمن العربي" عن حالات الإصابة بأمراض الدم الوراثية في حضرموت

كشفت مؤسسة ’’سدن‘‘ للثلاسيميا وامراض الدم الوراثية لمراسل "الخليج 365" في حضرموت، عن خطورة الأمراض الوراثية وتفشيها في حضرموت في ظل غياب الوعي الأسري والمجتمعي من مغبتها.

وقالت الدكتورة إيمان عوض حاتم رئيسة المؤسسة "لليمن العربي"، إن هذه المؤسسة التي تخدم أطفال أمراض الدم الوراثية تفتقر للدعم والتمويل، لكنها توفر الكثير من الأدوية التي تصل قيمها لقرابة الـ100 دولار بالمجان للمصابين من فئة الشباب والأطفال ذكورا وإناثا، بفضل دعم الأيادي البيضاء وإن كان لا يغطي كل الحالات.

ولفتت الدكتورة حاتم إلى أن مثل هذه الأمراض ناجمة عن إهمال دور فحص ما قبل الزواج والتقليل من أهميته، مشيرة إلى أنه من شأنه أن يسبب عاهات خلقية للاطفال ونتائج لا تحمد عقباها.

وفندت الدكتورة حاتم طرق انتقال هذه الأمراض مؤكدة أنها لا تحدث لدى الأقارب فقط، بل قد تنجم أيضا وبشكل ضئيل عند الزواج من غيرهم.

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وأضافت حاتم، أنه عندما يُكتشف أن أحد الزوجين حامل للمرض والآخر سليم؛ يكون الأبناء حاملين للمرض فقط وينشط عند زواجهم بحاملات له .. مثمنة أهمية الخضوع لفحص ما قبل الزواج لتفادي أي أمراض وراثية لا قدر الله.

وأوضحت حاتم "لليمن العربي"، أن اجمالي الحالات التي احتوتها المؤسسة خلال 3 سنوات تتجاوز 350 حالة من حضرموت وهي قابلة للازدياد إن لم يتم التعامل بجدية في مسألة الفحص.

وعن أهمية التبرع بالدم، دعت الدكتورة إيمان حاتم المجتمع للتفاعل ومساعدة المرضى الذين لا يعلم حالهم غير الله .. مؤكدة أن المتبرع يمكنه معاودة التبرع كل 56 يوما، بيد أن بعض بنوك الدم تلزم بهذه العملية بعد كل 3 اشهر من آخر تبرع.

حضر اللقاء المدير التنفيذي للمؤسسة سالم باجحاو.