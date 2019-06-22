الحزام الأمني يستعد لإتلاف طن و17 كيلوجرام من الحشيش

يستعد الحزام الأمني لإتلاف طن و17 كجم من الحشيش تم ضبطها في نقطة دوفس المركزية التابعة لألوية الدعم والإسناد في أبين .

وقال مصدر أمني أنه من المقرر أحراق كمية من مادة الحشيش المخدرة المحفوظة لدى قيادة النقطة والتي تم حصرها بمحاضر ضبط عند القبض عليها بوقتها .

واكد المصدر أن الكمية المقرر إحراقها تبلغ 1017 كيلو من مادة الحشيش تمكنت نقطة دوفس من كشفها وضبطها في عمليتين نوعيتين الأولى والتي تبلغ كميتها ( 480 ) كيلو تم ضبطها في 11 مارس 2019 والثانية البالغ كميتها ( 537 )كيلو تم ضبطها في 11 مايو 2019

واوضح المصدر بان عملية الإحراق ستكون في تاريخ 26 من هذا الشهر والذي يصادف اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وستتم عملية الإحراق وفقا للإجراءت القانونية المتبعة بحضور عدد من الأجهزة الأمنية والقضائية ومكافحة المخدرات ومندوبي ومراسلي الصحف والقنوات الفضائية وهي المرة الرابعة التي يتم فيها إحراق كميات من المخدرات التي يتم ضبطها في نقطة دوفس المركزية بقيادة الاخ / محمود شيخ الكلدي ورجالها النموذجيين.