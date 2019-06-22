الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات على المتضررين من السيول في أبين

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتنسيق مع ملتقى شباب أبين برئاسة فايز الحنشي مشروع توزيع السلل الغذائية على المتضررين جراء السيول في محافظة أبين.

حيث تم توزيع أكثر من ٥٠٠ سل غذائية لعدد كبير من الأسر المتضررة من السيول التي حصلت جراء الأمطار في الأيام الماضية التي شهدتها المحافظة.

وعبر المواطنون في محافظة أبين عن ارتياحهم الكبير على ما تقوم به هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تجاههم..مؤكدين بأن الحكومة لم تقدم لهم أي مساعدة حتى كتابة هذا الخبر.

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شاكرين هيئة الهلال الأحمر على مد يد العون لهم في مثل هذه الأوضاع الحرجة التي يعيشونها..متمنين من الهلال الأحمر إن يواصل هذه الأعمال الإنسانية على الأسر الفقيرة والمتعففة بالمحافظة.

وجهت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتكثيف الدعم للمتضررين من السيول والذي سوف يقدم الدعم لهم في الأيام القادمة.