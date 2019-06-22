شكرا لقرائتكم خبر عن في تطورات خطيرة ...عبدالملك الحوثي يفاجئ الجميع ويتخذ قراراً جديداً بشأن معركة الحديدة ويكلف هذه الشخصية لقيادة المعارك فيها "الاسم" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت انباء عن مصادر مطلعة ان زعيم مليشيا الحوثي “عبد الملك الحوثي ” كلف أحد أبرز قيادته العسكرية، بتولي إدارة المعارك بمدينة الحديدة في ظل تصعيد حوثي في المحافظة الساحلية رغم اتفاق السويد .





وكشفت تلك المصادر أن زعيم المليشيا كلف القيادي الحوثي البارز محمد عبدالكريم الغماري، في إدارة العمليات العسكرية للمليشيا في الحديدة.

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وأضافت المصادر أن القيادي الحوثي الغماري، المعين من المليشيا في منصب رئيس هيئة الأركان يتواجد منذ أوائل رمضان الماضي في الحديدة لقيادة مليشيا الحوثي هناك.

وتصاعدت وتيرة التصعيد الحوثي في محافظة الحديدة، مع وصول الغماري إلى الحديدة وتشن مليشيا الحوثي هجمات مستمرة على القوات المشتركة، في محيط مدينة الحديدة والتحيتا وبيت الفقيه وحيس .

ويعد الغماري أبرز القيادات العسكرية للحوثيين والقائد الفعلي لما يسمى كتائب الحسين التابعة للمليشيا، وتفرض عليه المليشيا تعتيما إعلاميا كبيرا رغم تعيينه في منصب رئيس هيئة الأركان للمليشيات