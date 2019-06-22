الإصلاح توافق على منح الحوثي مخصصات من مساعداتها

قال مصادر محلية إن إدارة جمعية الإصلاح الخيرية التابعة لحزب الإصلاح وافقت على منح المليشيات الحوثية، الذراع الإيرانية في اليمن، مخصصات من المساعدات التي تقدمها الجمعية من جمع التبرعات الداخلية والخارجية.

وأكدت المصادر أن اجتماعاً بين إدارة جمعية الإصلاح وقيادات في مليشيات الحوثي عقد قبيل شهر رمضان الماضي، أفضى إلى اتفاق بين الطرفين على تخصيص الجمعية التابعة للإصلاح جزءاً من المساعدات الخيرية التي تقدمها لصالح أسر مقاتلي المليشيات الحوثية.

وحسب المصادر فإن جمعية الإصلاح، وبموجب الاتفاق، خصصت مساعدات لحوالى 3500 أسرة من مقاتلي المليشيات الحوثية في كل من العاصمة صنعاء وحجة وعمران وذمار وإب وصعدة، ويتم تسليمها مباشرة لمشرفي المليشيات لهذه المحافظات.

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وتعد جمعية الإصلاح الخيرية أحد الأذرع المالية التي يملكها حزب الإصلاح (إخوان اليمن) ويتم من خلالها إدارة استثمارات الحزب المالية حيث تملك الجمعية جامعة العلوم والتكنولوجيا، أكبر الجامعات الخاصة في اليمن، والمستشفى التابع للجامعة والتي يقع مقرها في العاصمة صنعاء تحت سيطرة مليشيات الحوثي ويتم إدارتهما وفقاً للقوانين والمتطلبات التي تفرضها المليشيات.

وأفادت المصادر ذاتها أن الاتفاق تضمن أيضا تقديم تخفيضات لأولاد أسر قتلى المليشيات الحوثية في جامعة العلوم والتكنولوجيا التابعة لجمعية الإصلاح، وأيضا علاجا لجرحى المليشيات في المستشفى التابع للجامعة بالمجان مقابل عدم مصادرة المليشيات لأصول الجمعية والسماح لها بممارسة عملها وإدارة الاستثمارات التابعة لها في مناطق سيطرتهم.

وبالإضافة إلى الأصول المالية والاستثمارات التي تملكها الجمعية التابعة لإخوان اليمن فإنها تحصل على تبرعات مالية ضخمة من جمعيات تابعة للإخوان في دول الخليج وعلى رأسها قطر، حسبما تؤكده المصادر التي قالت إن قيادات إخوانية متواجدة في قطر ساهمت في التوصل إلى الاتفاق الذي تم بين المليشيات الحوثية وإدارة جمعية الإصلاح الخيرية في صنعاء مقابل تمرير عملية دعم للطرفين باسم الجمعية من جمعيات تابعة لدولة قطر وتقدم المساعدات تحت مسمى المساعدات.