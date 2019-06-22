بن غانم يتفقد سير العمل لعدد من مشاريع المياه والصرف الصحي بالمكلا

تفقد المدير العام لمؤسسة المياه والصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس وهيب غانم وضابط برنامج المياه والاصحاح البيئي بمكتب اليونيسف مكتب عدن المهندسة فريدة المشجري، سير العمل في عدد من مشاريع المياه والصرف الصحي قيد التنفيذ بمدينة المكلا بدعم من منظمة اليونيسف وتمويل الاتحاد الاروبي.

واطلع المهندس وهيب غانم والمهندسة فريدة المشجري على حجم الانجاز في مشروع توريد وتركيب شبكة الصرف الصحي لمنطقة الغار الاحمر ويبلغ طول الشبكة 1200 متر وقطر الانبوب 250-300 ملي بتكلفة اجمالية 242679 دولار وتنفذ المشروع شركة رويال للتجارة والمقاولات.

كما تفقد المهندسان غانم والمشجري مشروع تنفيذ خط الضخ من امام فلل باجرش الى محطة الضخ PS19 والذي بلغت نسبة الانجاز فيه 80%؜ ويبلغ طول الخط 1000 متر وقطر الانبوب 250 ملي بكلفة اجمالية 137420 دولار وينفذ المشروع مؤسسة فهد بالبحيث للمقاولاد وعقود التوريد.

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واطلع ايضا على سير العمل في مشروع توريد وتركيب شبكة الصرف الصحي امام قبلة مسجد الشافعي والذي بلغت نسبة الانجاز فيه 85% ويبلغ طول الشبكة الداخلية 500 متر وقطر الانبوب 200 ملي، بكلفة اجمالية 43607 دولار وينفذ المشروع مكتب عبدالعزيز العكبري للمقاولات العامة.

واكد المهندس وهيب غانم خلال زيارته الميدانية ان هذه المشاريع ستساهم في حل كثير من مشاكل المياه والصرف الصحي في المدينة داعيا الشركات المنفذة الى سرعة الانجاز والالتزام بالمواصفات والمقاييس.

رافقهما في الزيارة مدير وحدة تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا بمؤسسة المياه المهندس فادي القنزل، ومدير مكتب اليونيسف اقليم حضرموت الدكتورة فوزية غرامة، ومندوب منظمة اليونيسف المهندس زين العيدروس وعدد من المهندسين المختصين في مؤسسة المياه والصرف الصحي.