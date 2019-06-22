وزير حقوق الإنسان يؤكد أن كافة السجون في المناطق المحررة خاضعة للنيابة العامة

أكد وزير حقوق الإنسان، محمد عسكر، أن الحديث عن سجون سرية لكل فصيل عار تمام عن الصحة .

وقال في حوار مع وكالة سبونتيك الروسية، أنه قام بشكل شخصي بإنزال لجنة الخبراء الدوليين إلى كافة السجون، وأن النائب العام أكد له بأن كافة السجون في المناطق المحررة تخضع للنيابة العامة .

وأضاف أنه عندما تأخرت عودة الدولة والحكومة وسيطرت المقاومة قبل ثلاث أو أربع سنوات، وقتها لم يكن القضاء يعمل بالفعل ولم تكن النيابة تعمل، وكانت هناك القاعدة وداعش والتي دمرت السجن المركزي في المكلا بحضرموت"المكلا"، وقتها تم عمل مكان احتجاز في مطار الريان مؤقت، فقالوا إنه سجن "سري"، الآن النائب العام مسيطر تماما ولا يمكن إدخال أي مسجون إلا بأمر من النيابة العامة والقضاء، فلا يمكن نسيان الملفات الكبيرة التي تعد جرائم حرب مثل زرع الألغام وتجنيد الأطفال وغيرها والتفرغ لتلك الملفات".

وبشأن الملف الإنساني، قال ذكر عسكر، أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية تستخدم الملف الإنساني إستخدام سيء حيث تعمل على تفاقم الأزمة الإنسانية وبالتالي المتاجرة بهذا الملف لتحقيق أهداف وأغراض سياسية.

وأضاف في حديثه إلى وكالة سبونتيك الروسية، أن من الشواهد على هذا الاستخدام السياسي للأزمة من جانب الحوثيين، عندما طالبت الحكومة "الشرعية" بفتح مطار صنعاء وفق اتفاق السويد، على أن يتم تفتيش الطائرات في عدن أو تعيد الموظفين الذين كانوا متواجدين في العام 2014 أو تأتي بعثة من الأمم المتحدة تقوم بتفتيش الطائرة في صنعاء، وكل تلك المقترحات تم رفضها، وأصبح الناس يعانون من السفر أكثر من 18 ساعة سفر لأقرب مطار سواء في عدن أو حضرموت من أجل السفر للعلاج في ظل عدم سيطرة وتأمين للطرق.

وبين أن ما صرح به مدير صندوق الغذاء العالمي منذ أيام قليلة حول اضطرارهم لتخفيض قيمة المعونات الغذائية لليمنيين في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، نظرا لأنهم يقومون بنهب وسرقة تلك المعونات ويرفضون نظامي البصمة أو الصوت لتوزيع تلك المساعدات كما هو مطبق في مناطق الشرعية وكل دول العالم.

وأشار إلى مليشيات الحوثي قامت بإنشاء جهات تتلقى تلك المعونات لتقوم بتوزيعها على أسمائها، وفور أن تستلمها تلك الجهات التابعة لهم يذهبون بها للأسواق ويتم بيعها لصالح ما يسمى بالمجهود الحربي .

وأضاف "من وجه نظرنا هذا مؤشر خطير، ودق مدير صندوق الغذاء العالمي ناقوس الخطر أمام العالم وطالب المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤوليته تجاه سرقة لقمة العيش من أفواه اليمنيين".

وأكد عسكر أن حوالي 80 % من اليمنيين يقعون تحت سيطرة الحوثيين وهؤلاء جميعا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وهي تمثل كارثة ومصيبة كبرى، نظرا لأن الشرعية في نفس الوقت تسيطر على ما يقارب 80% من جغرافيا اليمن.

Advertisements

وتحدث وزير حقوق الإنسان عن إستراتيجية الحكومة للتخفيف من معاناة الواقعين تحت سيطرة الميليشيات، وقال "نحن حكومة شرعية مسؤولة عن كل مواطن وكل شبر من الأرض اليمنية من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ومن أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال" .

وأضاف "نقوم بإرسال المرتبات الشهرية للكثير من قطاعات الدولة ومنها الجامعات في صنعاء والحديدة وغيرها وكذلك القطاع الصحي وقطاع القضاء بشكل عام، على سبيل المثال أيضا، تم تغطية كل مرتبات القطاع المدني في الحديدة تقريبا على الرغم من قلة موارد الحكومة، نظرا لأن النسبة الأكبر من موارد الدولة والمتمثلة في الضرائب والجمارك تقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي وحجبتها عن الحكومة الشرعية" .

وأشار إلى أنه عندما كان البنك المركزي في صنعاء كانت كل مناطق الجمهورية بما فيها الواقعة تحت سيطرة حكومة الشرعية يتم إرسال الضرائب والجمارك المحصلة إلى البنك المركزي في صنعاء، على العكس عندما تم نقل البنك إلى عدن، امتنعت مليشيا الحوثي عن تسليم مرتبات الموظفين أو إرسال العائدات إلى البنك المركزي، ومع ذلك حاولت الحكومة الشرعية تخفيف المأساة الانسانية وسلمت المرتبات لعدد من الجهات" .

وتابع "هذا بجانب معاشات المتقاعدين من الوظائف المدنية بشكل عام، هذا بجانب محاولات حكومة الشرعية إيصال المساعدات الإنسانية عن طريق طرف ثالث مثل منظمة الصحة العالمية أو مركز الملك سلمان للإغاثة بالمملكة العربية السعودية والهلال الأحمر الإماراتي والإغاثة ونحاول منح تسهيلات لكل المنظمات الإغاثية الدولية التي تريد العمل في اليمن، لكن المشكلة أننا أما مليشيا تعمل على تسخير كل الموارد من أجل مجهودها الحربي، نحن إلى اليمنيين في صنعاء وضواحيها على أنهم رهائن لمليشيات لا تراعي فيهم أي قيم دينية أو أخلاقية، فقد منعوا العام الماضي فتح غرفة عمليات لمعاجة الكوليرا في صنعاء وقاموا بتكسيره رغم أن معدلات الإصابة بالمرض كانت مرتفعة جدا".

وأكد عسكر أنه لا فرق لدى الحكومة بين الشمال أو الجنوب، وكل ما في الأمر أن طبيعة تدخلاتها في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية تختلف عن طبيعتها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين، وبسبب الحرب التي شنها الحوثي ودمر خلالها مؤسسات الدولة في الجنوب، لا شك أن فكرة حقوق الإنسان تعاني نظرا لأن لديك مقاومة أدخلتها إلى الجيش والأمن وليس لديها التأهيل الكافي حول احترام حقوق الإنسان، لذا نعمل مع الشركاء الدوليين على تحسين حقوق الإنسان والعمل على التوعية بقدر الإمكانات المتاحة، وحال حدوث انتهاكات نخاطب النائب العام أو وزير الداخلية.

وأكد عسكر أن لدى الوزارة لجنة للشراكة بين الأمم المتحدة والحكومة اليمنية ويتمثل ذلك في لجنة برئاسة وزارة حقوق الإنسان إلى جانب توقيع خارطة طريق بإنهاء ظاهرة تجنيد الأطفال في كل اليمن سواء التي تسيطر عليها الحكومة أو يسيطر عليها الحوثيين .

وأضاف "لكن نحن في حالة حرب ونزاع مسلح مرير وطويل، وليس لدينا المؤسسات المستقرة والوضع المثالي، فالصراع المسلح الطويل من المعلوم أنه يضعف بنية الدولة وبناء عليه تضعف المظلة والحماية لحقوق الإنسان، ومع ذلك نتدخل حال حدوث أي انتهاك في المناطق المحررة ونمارس كل ما لدينا من قوة قانونية لحماية حقوق الإنسان، ولا توجد دولة في العالم ليس بها انتهاكات لحقوق الإنسان".

وأتهم عسكر المجتمع الدولي بالتواطؤ متواطئ مع تلك المليشيا من أجل استمرار المأساة الإنسانية في اليمن، وأكد أن مجلس الأمن المعني بحفظ الأمن والسلم الدوليين معنى بالكارثة الانسانية في اليمن، فإذا كانت المليشيات تضرب السفن في عرض البحر وتهدد سلامة الملاحة الدولية، فإن لم يقم المجلس بتصنيفها والتعامل معها من منطلق أنها جماعة إرهابية وليست جماعة سياسية لأنها تمثل أجندة ليست في صالح اليمن ولا اليمنيين وخطيرة على الأمن والسلم الدوليين، نريد وقفة جادة من المجتمع الدولي والخمسة الكبار إذا كان الوضع الإنساني في اليمن يعنيهم، فبإمكانهم بجرة قلم أن يوقفوا مليشيات الحوثي.