الحزام الأمني بعدن يعثر على متفجرات بالخط الساحلي لمنطقة فقم

عثرت قوات الطوارئ التابعة للحزام الامني في قطاع صلاح الدين، مساء الجمعة على مجموعة من المواد المتفجرة والقذائف بجانب الخط العام لمنطقة فقم بمديرية البريقة غربي العاصمة عدن.

وقال مصدر أمني أن دورية امنية لقوات الطوارئ عثرت على عدد من قذائف الهاون وحشوات قذائف ار بي جي ومتفجرات وذلك أثناء عملية تمشيط روتينية في الخط الساحلي المؤدي الى منطقة عمران .

وأشار المصدر أن الدورية قامت بتأمين محيط المنطقة واتخاذ التدابير الامنية الخاصة بهذه المواقف حيث قام فريق متخصص برفع تلك المتفجرات فيما واصلت دوريات امنية تمشيط المنطقة المحيطة.

وأضاف المصدر بأن قوات الحزام في القطاع قامت بنقل المتفجرات الى مقر القيادة العامة لقوات الحزام الامني بالمديرية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بذلك.