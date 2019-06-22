حملة أمنية تستهدف تجار الممنوعات والخارجين عن القانون بالمكلا

قامت الأجهزة الأمنية بمحافظة حضرموت، في الساعات الأولى من فجر أمس، بحملة أمنية واسعة في عاصمة المحافظة المكلا، لضبط بائعي الممنوعات ومتعاطيها، والخارجين عن القانون، في عدد من أحياء ومناطق المدينة.

وتمكنت الحملة الأمنية التي قادها المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت، والمدعومة بقوات من مكافحة المخدرات والقوات الخاصة وقوات النجدة، من أجل تطهير المدينة من أوكار بيع الممنوعات وتعاطيها، وكذلك لضبط الخارجين عن القانون، ممن يقلقون أمن وسكينة المواطنين.

وأسفرت الحملة التي شملت عدد كبير من أحياء المكلا، عن ضبط عدد من مروجي ومتعاطي الحشيش والحبوب المخدرة ومتعاطي الخمور وهم في حالة سكر، وكذلك ضبط عدد من باعة القات داخل المدينة، إلى جانب عدد من المخالفين للقانون، حيث تم التحفظ على المضبوطات والمقبوض عليهم.

وأوضح مدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت، العميد منير كرامة التميمي، أن الحملة جاءت تلبية لاحتياجات المواطنين في عاصمة المحافظة، من أجل تعزيز حالة الأمن والسكينة التي ينعم بها المواطنون، وتخليص المدينة من أوكار تصنيع الخمور، وضبط مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بشتى أنواعها، والخارجين عن القانون.

وأكد على أن مثل هذه الحملات ستستمر، ودون سابق إعلان، وستشمل جميع مديريات ومناطق المحافظة، وسيتم إيقاع أشد العقوبات في حق هؤلاء الذين يشكلون بؤرا إجرامية، من أجل فرض وإحكام السيطرة الأمنية، وليعيش المواطنين ليس في العاصمة المكلا فحسب، إنما في عموم المحافظة تحت ظلال الأمن والأمان.