سفير اليمن في فرنسا يلتقي رئيسة منظمة بانجيه للسلامة

التقى سفير اليمن في باريس الدكتور رياض ياسين اليوم رئيسة منظمة بانجيه لصناعة السلام ناتالي كيسلير. واستعرض السفير الأوضاع الراهنة في اليمن وجهود الحكومة لإعادة الامن والاستقرار في المدن المحررة. وأكد على دور منظمات المجتمع المدني في تقديم المساعدات للمتضررين من الحرب وأن الحكومة بدورها تقدم كافة التسهيلات للمنظمات الانسانية والاغاثية للوصول الى المناطق المحررة لتقديم خدماتها الإنسانية.

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