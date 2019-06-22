شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:عبد الملك الحوثي يباغت الجميع ويعزل القيادي البارز ابو علي الحاكم ويستبدله بشخص اخر يطلقون عليه السفاح لقيادة الجبهات وخاصة جبهة الساحل الغربي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت انباء عن مصادر مطلعة ان زعيم مليشيات الحوثي “عبد الملك الحوثي ” اصدر قرار بعزل القيادي البارز ابو علي الحاكم وكلف أحد أبرز قيادته العسكرية، بتولي إدارة المعارك بمدينة الحديدة في ظل تصعيد حوثي في المحافظة الساحلية رغم اتفاق السويد بالاضافة الى الاشراف على بقية الجبهات المشتعلة.

وكشفت تلك المصادر أن زعيم المليشيا كلف القيادي الحوثي البارز محمد عبدالكريم الغماري، في إدارة العمليات العسكرية للمليشيا في الحديدة.

وتطلق جماعة الحوثي على القيادي الحوثي البارز محمد عبدالكريم الغماري، لقب ه السفاح كونه يرفض انياخذ اسرى ويعدمهم بنفس المكان