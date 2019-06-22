شكرا لقرائتكم خبر عن السفير آل جابر يوجه رسالة شكر إلى وزير في الحكومة الشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه السفير السعودي لدى بلادنا محمد آل جابر رسالة شكر إلى وزير الاعلام اليمني معمر الارياني وقال آل جابر في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" تحية تقدير خاصة لمعالي وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الذي يقوم بخدمة حكومته و بلاده وشعبه بكل عزم باذلاً كل جهد لشرح الحقائق لاستعادة الدولة من أيدي ميليشا حوثية عاهدت ايران على العمالة في اليمن وفي جزيرة العرب". وأضاف آل جابر " لا غرابة في ذلك فهو من بيت عربي أصيل وتاريخ عريق كعراقة اليمن وأهله.



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